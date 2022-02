Nový Zéland začne postupně otevírat hranice

Od 27. února se budou smět na Nový Zéland vrátit jeho občané pobývající v Austrálii, ovšem pokud jsou očkovaní. Po příjezdu nebudou muset do státem spravovaných karanténních zařízení. Plně imunizovaní Novozélanďané z jiných částí světa tuto možnost dostanou o dva týdny později, píše agentura Reuters. Od 13. března budou na Nový Zéland smět někteří vysoce kvalifikovaní pracovníci. V dubnu pak novozélandská vláda umožní přijet 5000 zahraničních studentů. Ardernová ale upozornila, že všichni, kdo do země dorazí, budou muset do karantény. Běžní turisté z Austrálie a ze zemí, jejichž občané mohou na Nový Zéland jezdit bez víz, budou moci do země nejpozději v červenci, všichni ostatní pak v říjnu. I oni se budou muset po příjezdu izolovat.

Ardernová řekla, že kontrolované otevření hranic umožní lidem, kteří se v uplynulých měsících nemohli vidět, aby se zase shledali, pomůže řešit nedostatek pracovní síly a zároveň zajistí, že se zdravotnictví dokáže vypořádat se zvýšením rizikem šíření nákazy.

Požadavek nastoupit po příletu na Nový Zéland do karantény bude překážkou v oživení turistického ruchu, řekl šéf Asociace novozélandských letišť Kevin Ward. "Lidé nebudou chtít letět na Nový Zéland, pokud budou muset týden sedět v hotelu," uvedl.

Díky tvrdým opatřením má Nový Zéland, kde žije asi pět milionů lidí, asi 17.000 potvrzených případů koronavirové infekce a jen 53 úmrtí. Podle vládních údajů je proti covidu-19 plně naočkovaných asi 93 procent obyvatel starších 12 let.