Novým japonským premiérem a lídrem vládní strany bude Suga

Suga dnes v LDP získal 377 hlasů, zatímco jeho dva konkurenti - bývalý ministr zahraničí Fumio Kišida a bývalý ministr obrany Šigeru Išiba - obdrželi 157 hlasů dohromady.

Suga, který doposud zastával funkci mluvčího vlády a tajemníka kabinetu, tak má téměř jistotu, že bude ve středečním hlasování parlamentu, kde má LDP většinu, zvolen předsedou vlády. Mandát předsedy LDP Sugovi podle agentury Kjódó skončí s vypršením původního Abeho tříletého mandátu - tedy v září 2021. Do 21. října příštího roku by se pak měly uskutečnit volby do dolní komory parlamentu.

Suga získal podporu stranických předáků již na začátku kampaně na základě očekávání, že bude pokračovat v Abeho politice. Skutečnost, že se jeho vítězství jevilo jako hotová věc, vyvolalo uvnitř i vně strany kritiku, že nejde o zcela demokratický postup. Suga uvedl, že jeho hlavními prioritami jsou boj s koronavirem a oživení ekonomiky, kterou tvrdě zasáhla pandemie. Na dotazy o směřování politiky podle agentury AP opakovaně zmínil úspěchy Abeho vlády.

Suga se označuje za reformátora, který v rámci prosazování změn bojoval s byrokratickými bariérami. Podle agentury AP si například připsal podíl na vzkvétajícím cestovním ruchu v Japonsku, posílení exportu zemědělských produktů či snížení účtů za mobilní telefony. AP zároveň připomíná, že Suga v minulosti pracovně téměř necestoval do zahraničí a jeho diplomatické schopnosti jsou neznámé. Očekává se však, že bude mít stejné priority v oblasti zahraniční politiky jako Abe.

Kromě koronaviru a oslabené ekonomiky čeká Sugu řada dalších výzev včetně Číny, jež pokračuje v asertivním jednání v Jihočínském moři. Rovněž bude muset rozhodovat ohledně olympiády, která se má kvůli koronaviru uskutečnit v Tokiu v náhradním termínu, tedy v létě příštího roku. V neposlední řadě pak Sugu čeká navazování vztahů s vítězem nadcházejících amerických prezidentských voleb.