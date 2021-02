Oblast u Fukušimy zasáhlo silné zemětřesení, milion domácností bez proudu

Zemětřesení udeřilo ve 23:08 místního času (15:08 SEČ), epicentrum se nacházelo u pobřeží Fukušimy v hloubce 60 kilometrů, uvedla japonská meteorologická služba. V jaderné elektrárně Fukušima nebylo zaznamenáno nic neobvyklého.

Today’s earthquake in Japan. A magnitude 7.1 just east of Fukushima. pic.twitter.com/UWm8kOhWk9

Dnešní otřesy mohou mít podle japonského odborníka souvislost se smrtícím zemětřesením z roku 2011, které ve stejné oblasti způsobilo vlnu cunami. "Vzhledem k tomu, že (zemětřesení z roku 2011) bylo o síle devíti stupňů, není překvapivé, že o deset let později přicházejí následné otřesy," uvedl Kendži Satake, který působí ve výzkumném ústavu pro zemětřesení na Tokijské univerzitě.

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

