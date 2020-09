Obří vlna převrátila nákladní loď s dobytkem, patrně přežil jen jeden člen posádky

Muže záchranáři našli v bezvědomí a plovoucího obličejem dolů zhruba 120 kilometrů severozápadně od ostrova Amami Ošima ve Východočínském moři. Není jasné, jaké je národnosti nebo jakou pozici na lodi zastával, uvedl mluvčí regionální pobřežní stráže Takahiro Jamada.

Záchranáři podle něj zahlédli i několik utonulých kusů dobytka, z japonské pevniny však nejsou hlášeny žádné vyplavené mršiny.

Two maritime incidents overnight



GULF LIVESTOCK 1 livestock carrier sank on Sept 1st, 2020 with 5,800 cows and 43 crew members in in East China Sea after leaving New Zealand. One surviving crew member found last night by Japan's Coast Guard.https://t.co/KmSjfZ7i2T pic.twitter.com/ARtbWuKjNo