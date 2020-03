Odlet diplomatů z KLDR bude asi odložen na příští týden, potíže dělá Rusko

Severní Korea začátkem týdnem oznámila, že umožní zahraničním diplomatům opustit zemi, pokud si to budou přát. Severokorejské úřady doposud držely diplomaty a další cizince v zemi v třicetidenní karanténě v obavách z šíření nového typu koronaviru.

Možnost vrátit se do vlasti se týká asi 60 diplomatů. Česká diplomacie dříve potvrdila, že je o možnosti odletu diplomatického personálu z KLDR informována, ale uvedla, že čeští diplomaté zatím neplánují zemi opustit. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové na ambasádě v Pchjongjangu pracují dva čeští diplomaté a další dva čeští občané jako administrativní pracovníci.

Původně se let měl podle nejmenovaného diplomata uskutečnit v pátek. Podle serveru NK News ale let neschválila ruská strana. Média spekulují o tom, že by let mohl být vypraven v pondělí, zatím ale nové datum stanoveno nebylo.

Severní Korea tvrdí, že zatím nezaznamenala žádný případ nákazy novým koronavirem, přestože sousedí s Čínou a Jižní Koreou, kde se nemoc COVID-19 způsobovaná virem v současné době šíří nejrychleji. KLDR v rámci přísných preventivních opatření již dříve uzavřela své státní hranice.