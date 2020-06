Olympiáda v roce 2021 bude jiná. Může se výrazně zjednodušit

Deník Jomiuri s odkazem na zdroje z vlády a organizačního výboru napsal, že jedním z opatření by mohlo být povinné testování na koronavirus metodou PCR nejen pro sportovce a členy výprav, ale i pro diváky. Omezen by také mohl být pohyb sportovců v olympijské vesnici či počet diváků na sportovištích.

Tokijská guvernérka detaily nekomentovala, ale uvedla, že tyto debaty jsou potřebné. "Pořádání olympijských a paralympijských her bude vyžadovat podporu a pochopení tokijských a japonských občanů. Proto musíme zracionalizovat, co se zracionalizovat dá, a zjednodušit, co se dá zjednodušit," řekla Koikeová.

V květnu člen koordinační komise Mezinárodního olympijského výboru John Coates varoval, že v případě setrvalé hrozby koronavirové nákazy budou muset být tokijské hry hodně jiné než obvykle.

Olympijské hry byly odloženy z letošního léta na 23. července až 8. srpna příštího roku. Je to nejzazší termín, odklad o další rok už možný není.

Novým typem koronaviru se nakazilo více než 6,4 milionu lidí na světě a zhruba 380 tisíc s ním zemřelo. V Japonsku hlásili 17 tisíc nakažených a 900 úmrtí.