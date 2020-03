Olympijské hry v Tokiu začnou příští rok 23. července

Nový termín olympiády odložené kvůli pandemii koronaviru se našel šest dnů po rozhodnutí poprvé v historii hry přesunout.

Největší sportovní svátek planety se uskuteční ve stejném letním termínu, jako měl být v tomto roce. Letos měla olympiáda začít v pátek 24. července a skončit v neděli 9. srpna. O tom, že kvůli globální krizi způsobené nemocí COVID-19 byly hry poprvé v historii přeloženy, informoval MOV minulý týden v úterý.

Ačkoli se spekulovalo o možném přeložení i na jarní měsíce, termín nakonec zůstal zachován. Navazující paralympiáda se v Tokiu uskuteční od 24. srpna do 5. září 2021.

Například v červnu by totiž olympijské hry kolidovaly s fotbalovým mistrovstvím Evropy, které koronavirová pandemie rovněž odložila o rok (od 11. června).

"Harmonogram her je klíčový pro jejich přípravu," řekl dnes předseda organizačního výboru Joširo Mori. Dodal, že při zachování letního termínu budou mít sportovci více času na dokončení kvalifikací. Těch, kdo si již stihli postup do Tokia před zastavením dění kvůli koronaviru vybojovat, je 57 procent.

"Původně jsme souhlasili s odložením nejpozději na léto 2021, ale chtěli jsme je uspořádat v létě," dodal Mori. Letní termín by kolidoval s mistrovstvím světa v atletice, které dnes mezinárodní federace přeložila na rok 2022. Jiný termín nejspíš bude mít i plavecký šampionát.

Podle Moriho by se neměl nijak výrazně změnit samotný program her plánovaný na letošek. Výkonný ředitel tokijských her Toširo Muto zase ubezpečil, že organizační výbor pracuje na tom, aby vstupenky na letošní hry zůstaly v platnosti i na OH v novém termínu, či aby v případě změny programu umožnil jejich vrácení. "Chceme uspokojit všechny ty, kteří vstupenky navzdory velkému zájmu získali," uvedl Muto.

Japonští odborníci již spočítali, že odklad her bude stát jen samotné Japonsko podle prvních odhadů 641 miliard jenů (v přepočtu asi 147 miliard korun). Olympijský oheň, jenž byl zažehnut v řecké Olympii 12. března bez účasti diváků, po celou dobu už v Japonsku zůstane.