Opice v Indii zaútočily na zdravotníka, ukradly mu vzorky krve s koronavirem

K útoku došlo tento týden, když laboratorní technik procházel kampusem státní lékařské fakulty ve městě Mírut, asi 460 kilometrů severně od Lakhnaú, metropole státu Uttarpradéš.

zdroj: YouTube

"Opice popadly vzorky krve čtyř pacientů s covidem-19, kteří podstupují léčbu, a utekly s nimi. Budeme muset odběry zopakovat," řekl doktor S. K. Garg z vedení fakulty.

Úřady uvedly, že není jasné, jestli opice krevní vzorky rozlily. Lidé žijící kolem zalesněného kampusu se ale obávají, že by se mohl koronavirus dále šířit, pokud by opice zanesly vzorky do obytných oblastí města.

Lékaři nevědí, zda se mohou opice koronavirem nakazit, pokud by přišly do kontaktu s infikovanou krví. "Neexistují žádné důkazy, že se mohou opice nakazit covidem-19," řekl doktor Garg agentuře Reuters.

Opice se v Indii čím dál tím častěji přesouvají do obydlených oblastí, kde vybírají odpadky, kradou jídlo a dokonce napadají lidi. Ochránci přírody uvádějí, že hlavní příčinou je ničení jejich přirozeného životního prostředí. Zvířata pak nemají na vybranou a musí se při hledání potravy vydávat do městských oblastí.