Osudné vypuštění dronu. Írán záhy zatkl australský pár, ve vězení je i učitelka

Nyní ženu drží na samotce v nechvalně proslulé věznici Evín. Australská vláda vyjednává o propuštění všech tří Australanů už od jejich zadržení. Informace o vězněných australských občanech se ale dostaly na veřejnost až tuto středu.

Firkin a Kingová, která má rovněž britský pas, zveřejňovali na internetu své příspěvky z jejich dobrodružné cesty, která měla vést z Austrálie až do Londýna. Expedici zahájili v roce 2017. Naposledy nabídli na síti své postřehy z pobytu v Kyrgyzstánu a Pákistánu před deseti týdny, od té doby se odmlčeli.

Podle bulvárního deník The Daily Mail byl pár zadržen, když nedaleko Teheránu pouštěl bez potřebného povolení dron.

