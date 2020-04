Osvobození kardinála Pella: Svědek akceptuje verdikt, obětem zneužívání poslal vzkaz

Muž, jehož jméno v procesu nepadlo a který byl označován pouze jako Svědek J., dnes ve svém prohlášení vyjádřil naději, že tento případ neodradí lidi, kteří přečkali zneužití. "V případě sexuálního zneužití v dětství je obtížené uspokojit soud v tom, že se čin stal bez jakýchkoli pochybností," sdělil muž, jemuž je nyní kolem třiceti let.

Podle listu The Sydney Morning Herald také uvedl, že chápe vysoko nastavenou normu pro řešení takových trestních kauz, ale dodal, že "cenou za to, že se systém přiklání k obviněným, bude to, že mnoho případů sexuálního zneužití dětí zůstane nepotrestáno".

Pell strávil ve vězení 400 dní a po odchodu z věznice prohlásil, že proti tomu, kdo ho obvinil, necítí zášť.

Svědek J. byl jediný, kdo v procesu proti Pellovi v roce 2018 svědčil, druhý z chlapů, jehož se věc týkala, už není naživu.

Svědek J. se dnes také obrátil na všechny, kdo zažili sexuální zneužití, aby to ohlásili policii, pokud je to možné. "Ujišťuji ty, kdo přežijí sexuální napadení jako děti, že většina lidí rozpozná pravdu, jakmile o tom uslyší." On sám podle svých slov pociťoval podporu prokuratury i policie.

"Nevypovídá to (osvobozovací rozsudek) nic o mně. Dělám vše pro to, abych byl milující otec, partner, syn, bratr a přítel. Snažím se najít radost ve svém životě," uvádí se v prohlášení svědka.

Pell byl odsouzen loni a odvolací soud pak rozsudek uznal. Kardinál se ale ještě obrátil na nejvyšší soud s argumentem, že se rozsudek příliš opírá o výpověď Svědka J. Obhájci jeho výpověď nezpochybnili, ale tvrdili, že v potaz nebyla vzata jiná svědectví. Sedmičlenný soud pak v úterý osvobodil kardinála Pella jednomyslně s tím, že předložené důkazy vinu dostatečně věrohodně neprokázaly.