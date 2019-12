Ozbrojenci prostříleli auto v Afghánistánu, mezi mrtvými je i japonský lékař

Mluvčí nangarhárského guvernéra řekl, že doktor Nakamura jel do provinčního střediska Dželálábádu. Podle agentury AFP jsou mezi oběťmi tři jeho strážci, řidič a kolega. Japonec byl převezen do místní nemocnice a musel být operován. Počítalo se s tím, že později bude přemístěn do Kábulu. Úřady ovšem později oznámily, že Japonec zraněním podlehl. Podle svědků se útočníkům podařilo uprchnout, na místě zůstal prostřílený automobil.

Japanese aid worker Dr. Tetsu Nakamura is injured in an attack in Jalalabad city. Officials say his 5 guards are killed.



He built parks and irrigation system in Nangarhar and was granted Afghan citizenship.

