Ozbrojenci zaútočili na budovu pákistánské burzy, šest mrtvých

Ozbrojenci zaútočili nejprve na bezpečnostní stanoviště před budovou burzy, která se společně s bankami nachází v zóně se zvýšenou bezpečností. Po tamní ochrance hodili útočníci granát a pak začali střílet.

BREAKING:



Attack reported near Karachi Stock Exchange. Initial reports indicate a gun + grenade attack. At least 3 being reported injured. Developing. #Pakistan pic.twitter.com/9YeFBgYXyS