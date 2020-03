Ozbrojenci zaútočili na shromáždění v Kábulu, 18 zraněných

"Útok začal zaduněním, na místo podle všeho dopadla raketa, Abdulláhovi a dalším politikům se nic nestalo," řekl mluvčí činitele, který donedávna zastával post afghánského premiéra.

Na záběrech televize Tolo News bylo vidět, jak se lidé utíkají schovat a slyšet byla střelba. Na místo následně dorazili členové speciálních policejních sil.

The Abdul Ali Mazari anniversary ceremony came under attack while former vice president Karim Khalili had speech in #Kabul. pic.twitter.com/yV4n9SkIbv