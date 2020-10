Papežův názor na svazky homosexuálů vyvolal kontroverze, ozvali se filipínští biskupové

Papež v dokumentárním snímku odvysílaném ve středu v Římě řekl, že homosexuálové mají právo žít v rodině a že je nutné vytvořit zákon o registrovaném partnerství k jejich právní ochraně.

Mluvčí filipínského prezidenta Rodriga Duterteho k tomu dnes podle agentury AP řekl, že prezident svazky lidí téhož pohlaví podporuje, ale že je třeba získat i souhlas parlamentu.

Bastes, který do svého odchodu do důchodu působil jako biskup v provincii Sorsogon, prohlásil, že "má vážné pochybnosti o morální správnosti" papežova názoru. Je prý v rozporu s dlouhodobým postojem církve, jež výslovně dovoluje svazky jenom mezi ženami a muži. "Papežovo prohlášení je šokující. Jeho obrana homosexuálních svazků, jež vede k nemorálním činům, mne opravdu pobouřila," řekl Bastes.

Stejné překvapení vyjádřili tři další biskupové a oznámili, že si ověří, zda jde opravdu o oficiální názor Vatikánu a zda byla papežova slova v dokumentu použita v náležitém kontextu. "Je to jenom dokument, takže nic oficiálního a mělo by se to ověřit," řekl biskup z města Balanga Ruperto Santos.

Bahaghari spokesperson Rey Valmores-Salinas (@rosereyde) after Pope Francis endorsed civil unions for gay couples: It's a huge thing... Unions of couples from the LGBTQ+ are valid and they are very much founded on love just as much as the unions of other couples are. pic.twitter.com/cPJ1iepjIV