Peking před blížící se olympiádou očkuje třetí dávkou

Do poloviny září Čína plně naočkovala více než miliardu lidí, což představuje 78 procent populace. Použila k tomu vakcíny od domácích výrobců Sinovac a Sinopharm, u nichž ovšem přetrvávají pochyby o účinnosti proti novým variantám koronaviru.

Koronavirus SARS-CoV-2 byl poprvé zaregistrován v čínském městě Wu-chan koncem roku 2019. Od té doby se Číně podařilo dostat epidemii pod kontrolu. Za poslední více než rok zaznamenala pouhá dvě úmrtí související s nemocí covid-19 a s výjimkou sporadických ohnisek nákazy se od loňského jara život v Číně vrátil k normálu.

Třetí dávka vakcíny je nyní nabízena obyvatelům Pekingu, kteří jsou starší 18 let a jsou již více než půl roku plně očkováni, napsal pekingský list Sin-ťing-pao.

V Pekingu se od 4. do 20. února příštího roku uskuteční zimní olympiáda, kterou budou moci z tribun sledovat pouze diváci žijící v Číně. Po sportovcích bude vyžadováno očkování nebo třítýdenní karanténa po příjezdu do země. Dnes do Pekingu dorazil olympijský oheň, který byl zapálen v pondělí v Řecku.

Podle čínských expertů je k dosažení kolektivní imunity potřeba naočkovat asi 85 procent populace. Úřady chtějí tohoto cíle dosáhnout do konce roku. Třetí dávka vakcíny již začala být v posledních týdnech podávána zhruba v desítce čínských provincií.

Čína uplatňuje vůči koronaviru politiku nulové tolerance. V současné době se nicméně v pěti provinciích vyskytuje několik případů nákazy, spojených s turistickými skupinami. V některých městech autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko a provincie Kan-su byla proto zastavena doprava a uzavřeny školy a další zařízení.