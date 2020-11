Pekingská restaurace zve Bidena opět na návštěvu, jeho menu si získalo oblibu

Publicita, kterou podnik Yaoji Chaogan patřící šestašedesátileté majitelce Jao Jen před devíti lety díky Bidenově návštěvě získal, vedla ke zvýšenému počtu zákazníků. Mnoho hostů přicházelo a žádalo "Bidenovo menu", tvrdí paní Jao.

Biden si v srpnu 2011, kdy navštívil Peking jako viceprezident vlády Baracka Obamy, dopřál nudle a pařené bulky.

Joe Biden in Beijing, August 18, 2011, in the Yaoji Chaogan noodle restaurant beneath Beijing's 600-year-old Drum Tower, he spent 79 RMB in the restaurant.

Management has hung up photos of the US president-elect from when, as Vice President. pic.twitter.com/tPK0iaFP5S