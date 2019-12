Peklo pro klokany či koaly. Požáry v Austrálii decimují zvířata, uhynuly jich miliony

Požáry pustoší pět států, zejména Nový Jižní Wales a Viktorii. Oheň sežehl už čtyři miliony hektarů pozemků. Zvířatům v oblasti pomáhají dobrovolníci.

Australská příroda je domovem mnoha druhů původních živočišných druhů, mezi něž patří klokani, koalové, vačice, vombati nebo ježury. Panují obavy, že několikatisícová kolonie koalů, která žije na severovýchodním pobřeží, přišla v požárech o 30 procent populace.

Úřady zatím nemají informace o tom, kolik zvířat mohlo v ohni zemřít, ale odborníci citovaní Reuters to odhadují na miliony kusů.

"Nevozí k nám k záchraně moc zvířat. Bojíme se, že je to prostě tím, že ta zvířata už nežijí," řekla Burgessová, která pracuje pro WIRES jako dobrovolnice.

Organizace nedostává od vlády mnoho peněz, takže je závislá na dárcích a na práci dobrovolníků. Burgessová se stará o vačici, kterou našli v městečku Clarence v oblasti Modrých hor, asi 100 kilometrů západně od Sydney.

Její kolegyně Tracy Doddová má zase na starost mladého klokana, který se našel rovněž v Clarence, kde oheň zničil mnoho domů. "Seděl v křoví, jeho matka nebyla daleko, ale on nebyl zjevně schopen vyskočit za ní," řekla Doddová, na jejímž klíně seděl klokánek, s ovázanýma zadníma nohama.

Look, they don't know which way to run from cars, but they sure know which way to run from fire #NSWfires #bushfirecrisis 🤞 pic.twitter.com/EguanpLJq0