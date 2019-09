"Vyzýváme Spojené státy, aby přestaly podporovat radikální násilné síly, které prosazují hongkongskou nezávislost, a aby skončily s projevy, jež poškozují prosperitu a stabilitu Hongkongu," uvedl na dnešní tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Keng Šuang. "Důrazně žádáme USA, aby... respektovaly svrchovanost Číny a nevměšovaly se do vnitřních záležitostí Hongkongu," dodal.

V úterý v americkém Kongresu promluvil prominentní hongkongský aktivista Joshua Wong a další mladí zástupci protestního hnutí či populární zpěvačka hongkongského původu Denise Hoová.

Next week, the bipartisan Hong Kong Human Rights and Democracy Act will be marked up by @HouseForeign Affairs. Thank you to @RepEliotEngel & @RepMcCaul for your leadership, and to @joshuawongcf, @hoccgoomusic & their fellow activists for working to advance the cause of freedom. pic.twitter.com/h6ekF799Ln