Po celém světě se zhasla světla u příležitosti Hodiny Země

V největším novozélandském městě Aucklandu se zahalila do tmy telekomunikační a vyhlídková věž Sky Tower, zatímco v metropoli Wellingtonu zhasla světla v budově parlamentu.

Zapojení do mezinárodní události ohlásily také Austrálie a země jihovýchodní Asie včetně Malajsie a Filipín. Účast přislíbil také singapurský park Gardens by the Bay, kde se často pořádají působivá světelná show.

Vláda Nového Zélandu vyhlásila na začátku prosince stav klimatické nouze. Premiérka Jacinda Ardernová hodlá z ochrany klimatu učinit ještě větší prioritu svého politického působení a do roku 2025 plánuje dosáhnout takzvané klimatické neutrality ve veřejných službách.

Miliony lidí po celém světě vypínají od roku 2007 obvykle poslední březnovou sobotu v půl deváté večer místního času světla na znamení zájmu o ochranu planety. Také četné veřejné budovy se u příležitosti Hodiny Země noří do temnoty. Například slavná budova opery v australském Sydney se účastní letos již počtrnácté v řadě.

Od roku 2013 se akce účastní také moskevský Kreml a i letos venkovní osvětlení sídla ruského prezidenta na hodinu potemnělo. Podle WWF dnes zhasly významné budovy celkem ve 30 městech po celém Rusku - jako první ve Vladivostoku na tichomořském pobřeží, který je od Moskvy vzdálen osm hodin letu.