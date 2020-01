Před parlamentními a prezidentskými volbami, chystanými na sobotu, vede podle průzkumů veřejného mínění před svým největším soupeřem Chan Kchuo-jüem z opoziční Národní strany (Kuomintang) o více než 20 procentních bodů, píše hongkongský list South China Morning Post.

Demokratická pokroková strana v předloňských místních volbách ztratila poprvé po 20 letech svou tradiční baštu, přístavní město Kao-siung, a musela snést těžkou prohru také ve druhém největším tchajwanském městě Tchaj-čung. Celkově DPP udržela kontrolu pouze nad šesti městy a okresy, zatímco Národní strana jich získala 15. Prezidentčin hlavní sok v blížících se volbách, charismatický řečník Chan Kchuo-jü, se tehdy stal starostou přístavu Kao-siung a byl oslavován jako zachránce opozičního Kuomintangu, který prosazuje přátelské styky s pevninskou Čínou.

Místní volby v roce 2018 byly považovány za test popularity prezidentky Cchaj Jing-wen, která tehdy čelila kritikám kvůli ekonomickým reformám a obavám občanů ze zhoršování vztahů s Pekingem. Prezidentčina Demokratická pokroková strana je tradičně vnímána jako síla prosazující nezávislost Tchaj-wanu na pevninské Číně či minimálně zachování současného stavu.

"Vzhledem k její slábnoucí popularitě a nepopulárním reformám nikdo nečekal, že Cchaj bude schopna situaci změnit," uvedl politolog Fan Š'-pching z tchajwanské univerzity NTNU. "Do loňského května se předpokládalo, že se budoucím vůdcem země stane Chan Kchuo-jü," dodal Fan a připomněl přitom, že prezidentka Cchaj Jing-wen za svým soupeřem v průzkumech zaostávala až o 30 procentních bodů.

Třiašedesátiletá Cchaj se ale ukázala jako dobrý taktik. Loni v lednu čínský prezident Si Ťin-pching navrhl, aby Čína a Tchaj-wan zahájily rozhovory o sjednocení na základě principu "jedna země, dva systémy", který je v současnosti uplatňován v případě Hongkongu a Macaa. Čína Tchaj-wan, který od roku 1949 funguje de facto nezávisle, považuje za jednu ze svých provincií a hrozí mu ozbrojeným zásahem v případě vyhlášení samostatnosti.

Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen čínský návrh okamžitě odmítla a prohlásila, že Tchaj-wan nemá o model "jedné země, dvou systémů" zájem vzhledem k tomu, jak ničivé důsledky má tento princip pro Hongkong. Letošní volby se pak podle analytiků tchajwanské prezidentce podařilo národu prezentovat jako hlasování o tom, zda bude Tchaj-wan připojen k pevninské Číně.

"Odvedlo to pozornost voličů od nepopulární penzijní reformy a reforem trhu práce," uvedl profesor politologie na Čínské kulturní univerzitě v Tchaj-peji Wang Kchung-i. Podle něj prezidentka ve své kampani využila strachu voličů z čínské nadvlády, v médiích poukázala na dezinformační kampaň řízenou údajně z Pekingu a zdůraznila nutnost změny bezpečnostního zákona, aby se Tchaj-wan dokázal ubránit možným snahám Číny o infiltraci a ovlivňování politického života v zemi. "To vše pomohlo vzbudit dojem, že Cchaj je tou správnou osobností, která uchrání Tchaj-wan před čínským převzetím moci - což by bylo za vlády Chan Kchuo-jüa možné," dodal.

"Poté ještě přišel neúspěšný pokus hongkongské vůdkyně Carrie Lamové prosadit zákon o možném vydávání lidí podezřelých ze spáchání trestného činu z Hongkongu do pevninské Číny, který zažehl sedmiměsíční protivládní protesty. To byla pro tchajwanskou prezidentku ještě mocnější zbraň, díky níž mohla zdůraznit nebezpečí toho, že v případě jejího volebního neúspěchu Čína převezme kontrolu nad Tchaj-wanem," dodal politolog Wang.

Od loňského června, kdy masové protesty v Hongkongu začaly, mohla tchajwanská prezidentka argumentovat heslem "Hongkong dnes, Tchaj-wan zítra", aby zdůraznila, že fantazírování o vřelých vztazích s Pekingem nepřipadá v úvahu, protože pevninská Čína by ostrov jednoduše pohltila.