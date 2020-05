Počet nakažených v Afghánistánu strmě roste, miliony dětí ohroženy hladomorem

Nejzasaženější je hlavní město Kábul, kde úřady ve snaze zabránit šíření infekce omezily svobodu pohybu. Toto opatření platí podle agentury AP i v jiných oblastech země, ale ve většině měst jsou ulice plné aut i lidí. Odborníci se obávají, že za takových okolností bude boj s koronavirem nesmírně náročný.

Epidemie nemoci covid-19 může znamenat obrovské problémy pro obyvatele této chudé asijské země, zmítané desítky let různými ozbrojenými konflikty. Organizace Save the Children podle BBC upozornila, že kvůli nařízení o omezení svobody pohybu, které beztak mnoho lidí nedodržuje, hrozí sedmi milionům dětí hlad.

More than seven million children in #Afghanistan are at risk of hunger as food prices soar due to #coronavirus.



"We are deeply concerned that this pandemic will lead to a perfect storm of hunger, disease and death" says @AFGsavechildren's Timothy Bishop: https://t.co/2EuK6fR290