Počet obětí koronaviru stoupá. Úřady brutálně zacházejí s nakaženými +VIDEO

Viru ku čtvrtečnímu večeru podlehlo již 636 lidí. Od předchozího dne zemřelo 73 lidí, z toho 69 v provincii Chu-pej, které je epicentrem nákazy. Informovala o tom agentura Reuters.

Čtyřiašedesát obětí zaznamenaných za poslední den zemřelo ve městě Wu-chan ve střední Číně, odkud se virus označovaný jako 2019-nCoV začal šířit. Ve čtvrtek mu podlehl i čínský lékař Li Wen-liang, který jako jeden z prvních na konci loňského roku před novým koronavirem varoval. Policie tehdy tohoto 34letého oftalmologa obvinila z šíření poplašných zpráv.

2/6 #coronavirus



In today’s Wuhan, forced quarantine is becoming a “Martial Law”. Another whole family was forced to go to quarantine center, where no medicine, no doctor, no water, no bathroom close by, no nothing is available. People won’t go no matter how good CCP painted❗️ pic.twitter.com/w6iNtoR3Us