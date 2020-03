Počet obětí po zřícení čínského hotelu s karanténou vzrostl, muž přežil pod troskami 69 hodin

V době neštěstí bylo v hotelu podle čínských úřadů 71 osob. Většinu se podařilo ze suti vyprostit živých. Tři lidé se stále pohřešují. Zatím posledního živého záchranáři našli pod troskami 69 hodin po kolapsu budovy. Jaký je jeho zdravotní stav není známo.

Hotel s osmi desítkami pokojů sloužil k izolaci těch, kteří přišli do styku s lidmi nakaženými koronavirem. První patro se právě rekonstruovalo a podle čínských médií se zřejmě kvůli chybám na stavbě hotel zřítil.

Podle místního webu Quanzhou Evening News byly testy na koronavirus u všech lidí, kteří pobývali v hotelu v karanténě, negativní. Agentura AP upozornila, že přesto všichni zasahující záchranáři měli na obličejích ochranné masky a používali pravidelně dezinfekci.

All-out efforts are being carried out for the rescue at the hotel that collapsed in #Quanzhou to minimize casualties and prevent secondary accidents. Authorities also urged that a probe should be launched to investigate the cause for the collapse. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/fkdk16ErrF