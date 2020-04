Podvodník se pokusil prodat největší sochu světa, žádal astronomickou sumu

Za památník, který stojí v indickém státě Gudžarát asi 400 kilometrů od Bombaje a se svou výškou 182 metrů představuje nejvyšší sochu na světě, chtěl v přepočtu přibližně 100 miliard korun. O kuriózní případu informuje agentura Reuters.

Podle indického serveru Business Line umístil pachatel svoji nabídku minulý týden na internetovou platformu OLX pro prodej a nákup použitého zboží. Podvodník přitom tvrdil, že peníze z prodeje půjdou do speciálního fondu na podporu nemocnic ve státě Gudžarát a nákup zdravotnického vybavení potřebného pro pacienty s koronavirem.

Case registered against unknown accused in #Gujarat for putting up #StatueOfUnity for sale on OLX



The man put up the statue for sale for ₹30,000 crore claiming the money will be used for hospitals & medical infrastructure amid #Covid19. Case also registered against OLX pic.twitter.com/nYbNp5QNEQ