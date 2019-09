Pohroma v KLDR: Úroda bude nejhorší za pět let, milionům lidí hrozí hladomor

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sklizeň plodin v Severní Koreji bude v letošním roce zřejmě nejnižší za pět let, což bude znamenat vážný nedostatek potravin pro 40 procent populace. Může za to sucho a špatné zavlažování. Vyplývá to ze zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).