Pokus o ovlivnění voleb v USA: Poradce magnáta Laie se podílel na poškození pověsti Bidena

Na 64 stránkách sepsaných pod fiktivním jménem byly shromážděny údaje, které měly poukázat na obchodní spolupráci Bidenova syna Huntera s Čínou. Lai řekl, že o Simonově aktivitě nevěděl.

Materiál se podle AFP objevil na internetu a použili ho stoupenci republikánského kandidáta a současného prezidenta Donalda Trumpa. V minulých dnech se ale začal původ dokumentu a jeho pravdivost vyšetřovat. Lai v několika tweetech přiznal, že za materiálem je jeho poradce Mark Simon.

I was shocked when our reporter asked me for response to the NBC article. I know it is hard for anyone to believe that I didn’t know about it and my integrity is damaged. (3/3)