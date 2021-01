Policie v Hongkongu zatkla 11 lidí kvůli pomoci při útěku

Mezi zatčenými je osm mužů a tři ženy ve věku od 18 do 72 let. Údajně pomáhali 12 mladým lidem prchnout na Tchaj-wan. Tuto skupinu zadržela na moři policie z pevninské Číny. Někteří z nich v Hongkongu patřili mezi hledané osoby kvůli trestným činům spáchaným během předloňských protivládních protestů.

Among the 11 people arrested this AM for allegedly aiding the #HongKong12 is District Councillor Daniel Wong Kwok-tung, founder of the Taipei restaurant Aegis that provides work for HK asylum seekers.



Another good time to go support this establishment.https://t.co/3SLHAxNETA