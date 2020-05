Politický pat v Afghánistánu prolomen. Prezident a jeho rival podepsali dohodu o dělbě moci

Volební komise v únoru oznámila, že mandát v prezidentských volbách z loňského září těsně obhájil dosavadní prezident Ghaní, který získal 50,64 procenta hlasů. Jeho dlouhodobý protivník a bývalý premiér Abdulláh ale výsledek s poukazem na podvody neuznal, prohlásil se sám vítězem a začátkem března zorganizoval vlastní paralelní inauguraci ve stejný den, kdy prezidentskou přísahu složil Ghaní.

#BreakingNews: The Political Agreement between President Ashraf #Ghani and Dr. Abdullah Abdullah has been singed. pic.twitter.com/dzG7sNN4Tu