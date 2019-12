Bombastická show v přístavu nebude. Hongkong zrušil silvestrovský ohňostroj

Zrušení ohňostroje, který každoročně do hongkongského přístavu Victoria Harbour přitahuje tisíce místních obyvatel i návštěvníků ze zahraničí a který vysílají televize po celém světě, oznámil hongkongský turistický úřad. Za posledních deset let je to poprvé, co se ohňostroj nebude konat, upozornil Reuters.

"Vzhledem ke stávající situaci v Hongkongu jsme se rozhodli pro novou formu (silvestrovských oslav)," uvedl turistický úřad. "U všech akcí, které organizujeme, klademe velký důraz na bezpečnost občanů," dodal.

zdroj: YouTube

Ohňostroj bude nahrazen Symfonií světel, multimediální světelnou show, která bude zahrnovat světelné projekce na nejvyšší hongkongské mrakodrapy. Fasáda Hongkongského sjezdového a výstavního centra se změní v obrovské hodiny, které budou odpočítávat čas do půlnoci.

Šest měsíců trvající protesty uvrhly Hongkong do největší krize od roku 1997, kdy se tato bývalá britská kolonie vrátila pod čínskou správu. Demonstrace, jejichž účastníci požadují mimo jiné odstoupení vlády hongkongské správkyně Carrie Lamové a širší demokratické reformy, v poslední době často přerůstaly v násilné střety mezi protestujícími a policisty.

V důsledku protestních akcí byla v Hongkongu v uplynulých měsících odvolána řada kulturních a sportovních akcí. Turistické úřady uvedly, že počet turistů přijíždějících do Hongkongu v listopadu meziročně klesl o 56 procent, což je největší propad za posledních 15 let. Ekonomika města ve třetím čtvrtletí propadla poprvé za deset let do recese.