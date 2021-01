Požár v indické nemocnici nepřežilo deset kojenců

Hasiči zachránili sedm dětí z jednotky intenzivní péče o kojence v nemocnici ve městě Bhandára, které má asi 91.0000 obyvatel a leží skoro tisíc kilometrů jižně od hlavního města Dillí. Bhandára se nachází v nejbohatším indickém státu Maháráštra, jehož správním střediskem je Bombaj.

Ten children died in a fire that broke out at Sick Newborn Care Unit (SNCU) of Bhandara District General Hospital at 2 am today. Seven children were rescued from the unit: Pramod Khandate, Civil Surgeon, Bhandara, Maharashtra pic.twitter.com/bTokrNQ28t