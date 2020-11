Přenos ze zvířat, nebo laboratorní únik? Prověřme původ pandemie, zní z USA

Faktů je málo

Odpověď se podle editorialu nachází v Číně a možná i jinde, ale svět potřebuje důvěryhodné, nestranné vyšetřování, aby se lépe připravil na budoucí pandemie. Virus se s největší pravděpodobností přenesl na člověka ze zvířat, což je stále běžnější spolu s tím, jak lidé využívají nové oblasti, kde přicházejí do kontaktu s divokou přírodou, upozorňuje americký server. Dodává, že faktů je ale málo.

"Nejbližší známí příbuzní tohoto koronaviru byli nalezeni u netopýrů v čínské provincii Jün-nan v letech 2012-2013 a 2019," pokračuje washingtonský deník. Poukazuje, že shoda genetické sekvence je v prvním případě 96,2 % a 93,3 % v případě druhém, ale při velikosti genomu o 30 tisících nukleotidů se nejbližší netopýří virus stále liší o téměř 1.200 nukleotidů.

Navíc, první epicentrum bylo hlášeno přes 1.500 km daleko od Jün-nanu, ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej, připomíná vlivný server. Pokládá otázku, jak virus tuto vzdálenost překonal a zda k tomu využil dalšího zvířecího mezihostitele.

Na chybějící klíčové informace o původu koronaviru, například jeho detailní evoluční historii, jeho přímé předky a místo, čas a způsob prvního přenosu na člověka, upozornil nedávno i mikrobiolog David Relman se Stanfordské univerzity, konstatuje Washington Post. Doplňuje, že nejprve byl za první místo přenosu považován velký mokrý trh ve Wu-chanu, kde se souběžně prodávaly mořské plody, ovoce, zelenina, maso i živá zvířata jako veverky, lišky, mývalové, divočáci, ještěři, ježci, jeleni sika, hadi, žáby, křepelky, krysy, králíci, krokodýli a jezevci.

Trh byl uzavřen krátce po vypuknutí epidemie, dezinfikován a nedošlo k žádnému systematickému sběru vzorků, které by potvrdily, že virus pochází odtud, upozorňuje prestižní deník. Přiznává však, že dílčí vzorky z trhu obsahovaly virus shodný s tím, který byl nalezen u nakažených pacientů, a studie 41 případů z Wu-chanu ukázala spojení s trhem v 70 % případů.

U 30 % ale toto pojítko chybělo, včetně tří z prvních čtyř případů, uvádí americký server. Deklaruje, že dostupná data tedy nestačí k tomu, abychom určili trh jako zdroj nákazy, případně místo, kde virus zesílil natolik, že se začal přenášet mezi lidmi. "Otázky zřejmě nebudou vyřešeny fyzickými vzorky," naznačuje editorial. Za možnost označuje spíše využití genetické sekvence, která odhalí, jak se virus šířil z mezi jednotlivými zvířecími druhy a následně se přenesl na člověka.

Záhadou zůstává, jaké zvíře bylo mezihostitelem, pakliže skutečně bylo, uvádí Washington Post. Vysvětluje, že geneticky velmi blízký koronavirus je běžný u luskounů, kteří jsou využíváni v tradiční čínské medicíně, ale někteří vědci v poslední době doporučují zaměřit se v pátrání po mezihostiteli na jihovýchodní Asii, kde se vyskytují další živočišné druhy - nedávný výskyt viru u norků v Dánsku totiž ukazuje, že k hledání mezihostitele je třeba přistoupit zeširoka.

Žádná možnost nesmí být ignorována

"Loni v prosinci, kdy ve Wu-chanu začala epidemie, Čína umlčela osm lékařů, které vyburcovala záhadná nemoc, jež se rychle šířila," píše vlivný server. Vyzdvihuje, že během kritických týdnů v lednu místní i ústřední čínské úřady držely informace o šíření viru "pod pokličkou", přičemž toto počáteční zakrývání, které je typickým projevem postupu tamní autoritářské státostrany, přináší legitimní otázku, zda Čína někdy o původu viru otevřeně promluví.

Americký prezident Donald Trump kvůli tomu Peking tepal během své předvolební kampaně, čímž se snažil odvést pozornost od vlastních selhání, tvrdí renomovaný deník. Připouští však, že za touto obviňovací hrou stojí znepokojivé otázky, které je nutné prověřit, například zda se virus nešťastně nerozšířil při nehodě či úniku ve wuchanském virologickém ústavu, který se dříve zabýval výzkumem netopýřích koronavirů a měl zmíněné vzorky z provincie Jün-nan z let 2012-2013.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

V roce 2012 bylo v dolu v uvedené provincii vystaveno šest horníků netopýřímu trusu, načež skončili v nemocnici s chorobou, která připomínala SARS, upozorňuje editorial. Poukazuje, že tři z nich zemřeli a měli podobné, ne-li identické příznaky, jaké má covid-19 a jaké nebyly dříve pozorovány.

Konspirační teoretici předkládají mnohem fantasknější scénáře záměrného vytvoření patogenu, ale staví na vodě, zdůrazňuje washingtonský deník. Uvádí, že komise britského odborného časopisu Lancet si v červenci dala za hlavní cíl nalézt původ covidu-19 a odvrátit další pandemii vyvolanou přenosem viru ze zvířete na člověka, přičemž na základě dostupných zjištění ujišťuje, že vir má přirozený původ a není výsledkem laboratorního experimentu a záměrného vypuštění.

Komise ale také tvrdí, že vědci by na základě otevřené spolupráce měli pečlivě prověřit možnost, že pandemie má původ v laboratorním úniku, podotýká vlivný server. Doplňuje, že studii původu viru zahájila také Světová zdravotnická organizace (WHO) - první návštěvy expertů WHO v Číně jej neodhalily, jelikož se zaměřovaly na urgentní otázku jeho přenosu a reakci na pandemii, což se ale nyní má změnit a deset čínských vědců spolu s deseti kolegy z jiných zemí má zkoumat právě původ viru.

"Aby uspěli, musí s nimi Peking plně spolupracovat. Nic nesmí být zakázáno, žádná možnost nesmí být ignorována," apeluje editorial. Konstatuje, že je i v čínském zájmu, abychom nalezli odpověď a zabránili další pandemii, protože lekce z letošního roku zní, že žádná země se nedokáže izolovat před šířící se nemocí.

WHO jakožto členská organizace může Čínu přesvědčovat, ale nemá pravomoc dát ji příkaz, připouští Washington Post. Naznačuje, že bude ovšem silnější, pokud se k ní opět připojí Spojené státy, jak avizoval nově zvolený prezident Joe Biden. Stejně tak prestižní server doufá, že zúčastnění vědci z dalších zemí budou prosazovat přísné a hluboké vyšetřování, včetně možné laboratorní nehody.

"Zamezení další pandemii záleží na pochopení původu této," cituje renomovaný deník závěrem již zmíněného dr. Relmana.