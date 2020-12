Přes 1600 Rohingů zamířilo k odlehlému bangladéšskému ostrovu, ten často čelí záplavám

Rohingové na ostrov cestují na sedmi lodích, dvě další plavidla vezou zásoby.

Bangladesh is moving thousands of Rohingya Muslim refugees including "many families" to a remote, uninhabited island that is prone to flooding. Rights groups and refugees report people being beaten and forced to go. Officials claim "they are going there happily." pic.twitter.com/gtxBRhu2Fa

Rohingové jsou muslimská menšina z převážně buddhistické Barmy, kde čelí dlouhodobé diskriminaci. Okolo 750.000 jich v roce 2017 po etnických čistkách vedených buddhistickými milicemi a armádou prchlo do sousedního Bangladéše. Přidali se tak ke zhruba 200.000 dalším Rohingům, které tam vyhnaly předchozí vlny násilí. Příval uprchlíků vedl bangladéšské úřady k výstavbě táborů, které jsou však přeplněné a panují v nich špatné podmínky.

Families torn apart as #Rohingya #refugees are forced to leave loved ones, to be taken to remote island #BhasanChar they will be shipped out tomorrow. Check out Bhasan Char on Google Earth if you haven't yet and see how it looks. This atrocity must be halted! pic.twitter.com/KjLCL7ODyH