Při zásahu proti demonstrantům v Barmě zemřel člověk

Armáda 1. února svrhla vládu vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij a zabránila tomu, aby se sešel parlament zvolený loni v listopadových volbách. Do demonstrací se od té doby zapojují desítky tisíc lidí. Demonstranti nevěří slibům vojenských představitelů, že uspořádají nové volby a předají moc vítězi.

Policie dnes střílela do stávkujících dělníků v loděnicích ve druhém největším městě Mandalaj, použila proti nim i slzný plyn. "Jeden byl zasažen do hlavy a zemřel na místě. Druhý zemřel později na zranění způsobená zásahem do hrudi," uvedl podle agentury Reuters místní lékař-dobrovolník. Jeho informace potvrdil další pracovník dobrovolné záchranné služby, podle něhož bylo při zásahu dvacet lidí zraněno. Policie dosud věc nekomentovala.

V pátek zemřela v Barmě mladá žena, kterou minulý týden při demonstraci proti vojenskému převratu v hlavním městě Neipyijtu postřelila policie. Šlo o první potvrzenou oběť, která přišla o život při nynějších protestech. Její smrt odsoudily Spojené státy, které zároveň vyzvaly barmskou armádu, aby proti protestujícím nepoužívala násilí a vzdala se moci.

Podle armády zemřel také jeden policista na zranění utržená při protestech.

Demonstrace se dnes konaly také Neipyijtu a v největším městě Rangúnu, kde podle agentury AP vyšlo do ulic na 1000 lidí. Nesli podobizny zemřelé demonstrantky i transparenty s nápisy "Konec diktatury v Barmě".

Představitelé vojenské junty tvrdí, že listopadové parlamentní volby, které přinesly drtivé vítězství Národní ligy pro demokracii vůdkyně Su Ťij, provázely podvody. Výsledky hlasování potvrdila volební komise, kterou nyní nahradila armáda. Junta tvrdí, že nové volby uspořádá během roku.