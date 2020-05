Příroda se díky koronavirové pandemii zotavuje. Podívejte se, koho zachytila fotopast

Fotopasti, které jsou v parku nainstalované, zachycují snímky zvířat, která se vydávají zkoumat místa, kde dříve měla strach z lidí. "Zaznamenali jsme velký nárůst zvířat, která jsou v parku k vidění," řekl AFP strážce parku Imrán Chán, který není nijak příbuzný se stejnojmenným pákistánským premiérem. Kolem cestiček se tak potulují levharti, zvědaví šakali i zablácení divocí vepři.

an other leopard seen on margalla hills national park ealry morning on 5th may@WWF #islamabad pic.twitter.com/4Ge3Tu0iNx