Přírodní katastrofa ve Vietnamu: Při sesuvu půdy zahynulo 22 vojáků

Informuje o tom agentura AP. "Nikdy jsme při přírodní katastrofě neztratily tolik vojáků včetně dvou generálů a dalších vysokých důstojníků," uvedla vietnamská vláda na facebooku. Podle vietnamských médií řeky v provincii Quang Tri vystoupaly na dvacetileté maximum.

Tento týden postihly provincie v severní a střední části Vietnamu povodně způsobené tropickou bouří Nangka.

Floods and landslides in Vietnam have killed at least 40 people this week. They include workers at a power station and 13 soldiers sent to rescue them.



The rains flooded over 200,000 homes and devastated rural areas: "We have been sleeping on a boat for the last 5 nights." pic.twitter.com/1C5MOMzqPD