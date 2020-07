Profesor kritizoval zakrývání pravdy o koronaviru. Čína reagovala tvrdě

Mezi pobouřením, strachem a žalem

"Jeden z nejinspirativnějších čínských hlasů svobody se stal obětí represe, kterou výstižně popisoval," píše washingtonský deník. Dodává, že Sü byl připraven a již v únoru se nechal slyšet, že očekává, že na něj dopadnou další tresty, přičemž tato slova mohou být poslední.

Jak se ukázalo, profesor před svým zatčením stihl napsat víc, poukazuje editorial. Konstatuje, že jeho posledním textem je mimořádný esej, který sepsal "v náladě, která osciluje mezi morálním pobouřením, všeobecným strachem a hlubokým žalem" a který se objevil 21. května, chvíli před zasedáním čínského parlamentu.

Esej navazoval na únorový profesorův článek kritizující Si Ťin-pchinga a "kliku", která jej obklopuje, kvůli podvodům při řešení koronaviru, nastiňuje americký server. Připomíná, že podle právníka čínští představitelé "bezstarostně promarnili klíčové časové okno, kdy byla příležitost vypořádat se s nákazou, až jim sklapla čelist".

V květnovém textu Sü pranýřoval mezery v tvrzení čínského vedení, že koronavirus byl příkladně zvládnut, uvádí prestižní deník. "Odhalte pravdu...Proč v té době docházelo k zakrývání situace ze strany úřadů? Tato nedbalost ponechala čínský národ zcela v nevědomí, nechráněný a nepřipravený na rozvíjející se krizi, která vedla k neskutečnému utrpení a tragickým ztrátám na životech," cituje editorial právníkova slova, která doplnil požadavkem na zveřejnění skutečných statistik a časové osy rozhodnutí v počátečních fázích nákazy.

Sü požadoval, aby lidé, kteří byli do zakrývání zapleteni, nesli odpovědnost a bez ohledu na své postavení čelili právním postihům, konstatuje Washington Post. Podotýká, že právník trval také na propuštění nezávislých novinářů a dalších osob, kteří byli zatčeni, stejně jako ukončení perzekuce univerzitních profesorů, kteří se odvážili veřejně promluvit.

Čína ukazuje, že Sü měl pravdu

Profesor také prosazoval, aby byla oceněna a oslavována svoboda slova a byl zaveden svátek na počest Li Wen-lianga, oftalmologa, který byl potrestán čínskými úřady za to, že se pokusil varovat své kolegy před nebezpečím nového koronaviru, uvádí renomovaný deník. Doplňuje, že Li nakonec sám nemoci podlehl.

Sü rovněž nabádá čínský stát, aby okamžitě zakázal "odpornou praxi" kontroly internetu a ukončil neustálé narušování a nabourávání se do online soukromí svých občanů, upozorňuje americký server. Podotýká, že profesor trval i na tom, aby úřady zastavily a upustily od zastrašování učitelů, zdravotnického personálu a spisovatelů, kteří jsou obviňování z "myšlenkových zločinů".

"Sü, profesor práva na prestižní pekingské Univerzitě Čching-chua, který byl již dříve degradován za své otevřené názory, byl v předchozích měsících uvržen do domácího vězení," pokračuje editorial. Deklaruje, že profesorovy texty ohrožovaly uzavřený systém stranického státu, který neochvějně drží moc.

Profesor se mohl vyhnout problémům, ale místo toho si zvolit odvážné vystoupení ve prospěch principů otevřenosti, demokracie a odpovědnosti, tvrdí Washington Post. Dodává, že poté, co tak učinil, se dala do chodu represivní mašinerie a zcela jasně demonstrovala, že vše, co Sü napsal - že Si Ťin-pching stojí v čele diktatury -, je naprosto pravdivé.