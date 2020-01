Provokuje Čínu? Staronová prezidentka Tchwa-janu jednala s diplomatem USA

Cchaj Jing-wen získala v sobotních volbách přes osm milionů hlasů. Podpořilo ji tedy 57 procent hlasujících, zatímco její hlavní oponent Chan Kchuo-jü - zastánce silnějšího příklonu k Číně - obdržel jen 38 procent hlasů.

"Doufám, že výsledky hlasování vyšlou jasný signál do Pekingu," řekla prezidentka po svém vítězství. Demokratický Tchaj-wan "se hrozbami a výhrůžkami nenechá zastrašit," dodala.

Čína brzy po oznámení výsledků voleb varovala, že bude nadále bránit jakýmkoli aktivitám tchajwanského vedení zaměřeným na nezávislost ostrova. Peking je rozhodnut respektovat své principy "mírového sjednocení" podle zásady "jedna země, dva systémy", uvedl čínský úřad pro záležitosti Tchaj-wanu.

Prezidentce Cchaj Jing-wen gratulovala ke zvolení americká vláda. Ministr zahraničí Mike Pompeo uvedl, že země znovu ukázala sílu demokracie. Washington podle něj doufá, že Tchaj-wan pod vedením staronové prezidentky nadále bude "zářným příkladem" pro země, které usilují o demokracii a prosperitu.

.@SecPompeo: “The U.S. congratulates Dr. Tsai Ing-wen on her re-election in Taiwan’s presidential election. We also congratulate #Taiwan for once again demonstrating the strength of its robust democratic system...” READ the Secretary’s full statement here: https://t.co/qXwusbvQyO