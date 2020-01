První krok k mírové dohodě? Tálibán souhlasí s krátkodobým klidem zbraní

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vůdce afghánského islamistického hnutí Tálibán Hajbatulláh Achúndzáda přistoupil na krátkodobé příměří, které by umožnilo obnovu mírových rozhovorů se Spojenými státy. Klid zbraní by měl trvat sedm až deset dní. Podle agentury AP to dnes uvedli představitelé Tálibánu.