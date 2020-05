Původ koronaviru? Austrálie trvá na své teorii, s tvrzením USA nesouhlasí

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová se dnes prostřednictvím videokonference zúčastnila jednání australského kabinetu, kde se hovořilo o možnosti otevřít bezpečný koridor pro cesty mezi Austrálií a Novým Zélandem. Otevření své země cestovatelům ze vzdálenějších částí světa Ardernová v dohledné době nechystá, uvedl server BBC.

Nový Zéland zavedl kvůli koronaviru velmi přísná ochranná opatření a uvolňovat je začal minulý týden.

Premiérka řekla, že se uvažuje o zavedení jakéhosi "bezpečného cestovního koridoru" mezi Austrálií a Novým Zélandem. Podle ní ale zbývá ještě mnohé udělat. "Zjevně se to zvažuje, protože by to bylo prospěšné," řekla Ardernová. Na další dotaz týkající se turistiky odpověděla, že Nový Zéland "neotevře hranice zbytku světa ještě po dlouhou dobu". V cestovním ruchu je zaměstnána téměř desetina všech pracujících Novozélanďanů a toto odvětví se podílí šesti procenty na hrubém domácím produktu.

Na Novém Zélandu se potvrdilo zhruba 1500 případů nákazy koronavirem a zemřelo tam 20 lidí. Dnes země už druhým dnem nehlásí žádného nového infikovaného.

V prohlášení vydaném po vládním jednání se uvádí, že se Austrálie s Novým Zélandem dohodla umožnit cestování mezi těmito zeměmi a že by opatření mohlo být postupně rozšířeno na další tichomořské oblasti. Přistoupí se k tomu, jakmile to bude bezpečné a připraví se nezbytná zdravotnická a cestovní pravidla. Morrison na samostatném briefingu sdělil, že vytvoření této bezpečné trasy na Nový Zéland ještě určitou dobu potrvá.

Austrálie v minulosti prosazovala vyšetření původu koronaviru. Morrison se dnes ale nepřiklonil k tvrzení USA, podle nichž koronavirus pochází z čínské laboratoře. Premiér řekl, že Austrálie nemá důkazy pro to, aby změnila svůj názor, a stále si myslí, že se koronavirus začal šířit z wuchanského tržiště se zvířaty. Teorii USA ale nevyloučil.

V pětadvacetimilionové Austrálii se koronavirem nakazilo zhruba 7000 lidí a zemřelo tam 96 pacientů.