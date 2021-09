Represe v Číně akcelerují. Zaznělo varování před plány Si Ťin-pchinga

Ozvěny kulturní revoluce sílí

Si Čung-sün býval před kulturní revolucí vysokým stranickým činitelem, upozorňuje renomovaný server. Vyzdvihuje, že spolu s ním byl perzekvován i jeho syn Si Ťin-pching, který strávil roky v bezútěšné chudobě na venkovské periferii.

Není tak překvapivé, že se současný čínský prezident o kulturní revoluci vyjadřoval v minulosti kriticky, konstatuje The Guardian. Podotýká ovšem, že podle mnohých pozorovatelů v zemi nyní sílí ozvěny této éry.

"Staří komunisté, kteří tuto katastrofu přežili, se snažili omezit moc vůdce skrze konsensus a nové zvyklosti," pokračuje editorial. Vyzdvihuje, že na jejich základě by měl Si Tin-pching příští rok na podzim po deseti letech rezignovat na post generálního tajemníka Komunistické strany Číny, od něhož se odvíjí skutečná moc.

Předpokládaní nástupci byli ale odsunuti do pozadí nebo odstraněni, zatímco došlo ke zrušení omezení počtu funkčních období, které může čínský prezident vykonávat, připomíná britský server. To je podle něj jasný signál, jaké jsou Si Ťin-pchingovy záměry.

V Číně navíc sílí otevřená nevraživost vůči cizím vlivům a naopak kult osobnosti stávajícího prezidenta je na vzestupu - nová učebnice vůdcových myšlenek například mladým školákům říká, že "dědeček Si" se vždy staral o lid, poukazuje renomovaný deník. Vyzdvihuje, že ve skutečnosti během jeho vlády naopak výrazně akcelerují represe.

Represe míří na známé oblasti - občanskou společnost, náboženství, akademiky, stoupence autonomie Hongkongu a menšiny, především Ujgury -, a to v rozsahu a míře, které jen málokdo očekával, konstatuje The Guardian. Dodává, že represe navíc expandují do sfér, kterých si komunistická strana dlouho nevšímala a v posledních týdnech dochází k útoku na rozličné aktéry, od technologických gigantů, přes herce a zpěváky až po soukromé učitele.

Děti tak budou nově moci strávit hraním online her jen tři hodiny týdně, pod tlakem se ocitají služby tzv. sdílené ekonomiky, přičemž regulační úřady nařídily televizím omezit talentové soutěže a nedávat prostor "změkčilým mužům", rekapituluje editorial. Doplňuje, že z vysokých stranických míst pak zní, že Čína musí omezit "přehnaně vysoké příjmy" a zajistit "obecnou prosperitu", což naznačuje výrazný obrat k přerozdělování.

Riskantní postup

"Některé z těchto opatření, byť jsou tvrdá a zavádějící, cílí na skutečné problémy, které je nutné řešit, například obří propast mezi bohatými a zbytkem (obyvatel), mocenský monopol a neomezené využívání dat technologickými firmami," pokračuje britský deník. Připouští, že pokud by se posuzovala jednotlivě, některá z nich by se mnohým Číňanům líbila.

Dohromady však zmíněná opatření odrážejí odhodlání posílit moc strany ve společnosti, kultuře a soukromém sektoru, byť se mohou projevovat i další motivy, například demografické potíže, uvádí prestižní server. Za znepokojivou označuje i skutečnost, že na stranických webech se masivně šíří plamenné pojednání jistého levicového komentátora, který stávající dění chválí jako "hlubokou revoluci", přičemž existuje podezření, že text byl posvěcen z nejvyšších míst.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Podobnými texty ale začínala i kulturní revoluce, tudíž se někteří intelektuálové obávají, zda nejde o pokus zjistit, nakolik existuje poptávka po podobné kampani, nebo její otevřené zahájení, uvádí The Guardian. Dodává, že úřady se ale snaží tento dojem zvrátit, jelikož se bojí ekonomických dopadů.

Jeden z předních stranických deníků tak přinesl článek, který ujišťuje o "neochvějné oddanosti" čínské vlády soukromému sektoru, tudíž rozsah současných zásahů zatím není jasný a je možné, že o něm ještě nebylo rozhodnuto, spekuluje renomovaný deník. Připomíná, že Mao epizodně a cynicky využil ve svůj prospěch sílu davu a podobný autoritář Si rovněž úspěšně pracoval s veřejnými náladami, aby posílil svou moc a šířil ideologii.

"Ale na rozdíl od Velkého kormidelníka (Maa, pozn. red.), ale (Si) nechce rozvrat - pouze řád a kontrolu," píše The Guardian. To podle něj ale neznamená, že tento přístup není riskantní. Existují totiž názory, že moc stávajícího prezidenta je sice nyní pevná, avšak útok na veškeré aspekty života v Číně by mohl z dlouhodobého hlediska vést k nestabilitě, uvádí britský server. Konstatuje, že tento vývoj není pro zemi dobrý a to, že situace není tak špatná jako za kulturní revoluce, je jen slabá útěcha.