Rodiče našli po 32 letech ztraceného syna. Dojemné setkání umožnily moderní technologie

Mao Yin byl vychován adoptivními rodiči pod jménem Gu Ningning, aniž by tušil, že jeho biologičtí rodiče jej hledají více než tři desítky let. Na konci dubna letošního roku obdržela policie tip, že muž na konci 80. let koupil dítě z provincie Šen-si, kde se nachází město Si-an a poté byl podle čínské státní televize CCTV prodán bezdětnému páru v provincii S’-čchuan.

Podle staré fotografie chlapce policie vytvořila počítačovou simulaci, jak by mohl Mao vypadat v dospělosti a porovnala ji s fotografiemi v národní databázi, o které CCTV neuvedla více podrobností. Díky této technologii policie nalezla muže ve městě Mien-jang v provincii S’-čchuan, kterého databáze vyhodnotila jako ztraceného Maa a pomocí testů DNA byl muž potvrzen jako unesený dvouletý chlapec.

V pondělí se si-anské policii podařilo uspořádat tiskovou konferenci, kde došlo k dojemnému setkání rozdělené rodiny. „Nechci, aby mě už nikdy opustil, už to nikdy nedovolím,“ řekla matka Maa v živém vysílání CCTV. Mao, kterému je nyní 34 let a vlastní obchod s dekoracemi, uvedl, že se přestěhuje do Si-anu, aby žil se svými biologickými rodiči.

Li Jingzhi, matka Maa, nikdy svůj boj o nalezení syna nevzdala. Opustila svou práci, rozeslala více než 100 tisíc letáků a několikrát promluvila v televizi. Sbírala informace o dalších ztracených dětech a pomohla 29 rodinám, aby se opět shledaly. Mao pro CCTV řekl, že svou biologickou matku viděl několikrát v televizi mluvit o svém ztraceném synovi, ale nikdy ho nenapadlo, že se jedná přímo o něj.

Oficiální čísla dětí, které jsou ročně v Číně uneseny, neexistují, ale podle CNN na čínské platformě „Baby Come Home“ existuje až 51 000 registrovaných rodin, které pátrají po svých ztracených dětech. V roce 2009 vytvořilo čínské Ministerstvo bezpečnosti celonárodní databázi DNA a díky tomu policie v Si- anu vrátila více než 6 300 dětí domů.

Po celém světě se ztrácejí děti každý den, jen v České republice policie pátrá po pětitisících dětech ročně, ale v 98 % je policie vypátrá nebo se domů vrátí sami. Každý rok připadá na 25. května tzv. Pomněnkový den, který připomíná děti, které se nikdy nepodařilo najít.