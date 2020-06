Covid-19 nadále kosí Asii. Některé vlády strkají hlavu do písku

Ruská agentura Rosbalt přitom sama přiznala, že z hlediska epidemie koronaviru patří Turkmenistán v rámci regionu Střední Asie mezi časované bomby. Sousedí ostatně s Íránem, který donedávna patřil mezi nejvíce zasažené země. Navzdory tomu všemu strká tamní vláda hlavu do písku a tváří se jako by se nic nedělo. Oficiálně nejsou evidované žádné případy infekce a ani nebyla přijatá opatření, včetně potřebných zdravotních pomůcek. Informoval o tom magazín Asianews.it

Přitom USA se už rozhodly vyčlenit 1,5 milionů dolarů na pomoc Turkmenistánu v jeho boji s "neexistujícím" koronavirem. K podpisu přijaté dohody mělo dojít na plánované schůzce odborníků, která se měla uskutečnit koncem dubna, ale nakonec z ní sešlo. Mezitím začala v zemi epidemie vrcholit. Anonymní dopisovatelé z rádia Azatlik potvrdily, že turkmenské nemocnice kolabují pod náporem pacientů s dýchacími potížemi, ale úřady to i nadále tají.

Zástupci Centra pro profylaxi a léčbu infekcí potvrdili (opět v utajení) své znepokojení nad rostoucím počtem úmrtí a i další zástupci odborné veřejnosti uvedli, že se s velkou pravděpodobností jedná o reakci lidského organismu na koronavirus způsobující onemocnění covid-19. Podle informací stojí za většinou případů nákazy komunitní přenos. Turkmenští lékaři se proto navzdory liknavosti úřadů snaží shromažďovat informace o tom, s kým přišli infikovaní do styku, včetně návštěv v nemocnicích. Doporučují také mimo jiné starším osobám, které spadají do rizikové skupiny, zůstávat co nejvíc doma.

Mezi potvrzenými pravděpodobnými případy nákazy patří například zdravotní sestra z regionu Lebapa, která pracuje na anesteziologickém oddělení. Kromě ní se infikovalo i několik dalších zdravotníků, kteří kvůli obavám z represí odmítli sdělit své osobní údaje. Lebapa se zřejmě nakazila od čínského pacienta hospitalizovaného s dýchacími potížemi, který zemřel během zákroku na operačním sále.

Další případy hlásí i město Daşoguz, které se stalo provizorním hřbitovem vzhledem k rostoucímu počtu zemřelých a nestíhajících pohřebních služeb. Velvyslanec USA v OBSE James Gilmore z tohoto důvodu také vyzval turkmenskou vládu, aby začala poskytovat přesné a pravdivé údaje o koronaviru, a aby na své území pustila odborníky, kteří by vyhodnotili situaci.