Masakr na Náměstí Nebeského klidu: Proč se v Číně nezhroutil komunismus?

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Zatímco my jsme před 30 lety cinkali na náměstí klíči a posílali komunisty do věčných lovišť, v Číně zbyly tamním antikomunistům oči pro pláč. Protesty, které se tou dobou odehrály na pekingském Náměstí Nebeského klidu, se podařilo KS Číny potlačit. O tom, jak to celé proběhlo, informovala britská rozhlasová stanice BBC.