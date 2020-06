Nejen Evropa. Část Asie se po koronakrizi otevírá, jinde nemoc nadále zuří

Rozvolnění omezení v cestování oznámilo Tokio v pondělí. Jedná se momentálně o země s nízkým rizikem nákazy, mezi něž patří například Vietnam, který se mimo jiné proslavil také nulovou úmrtností na nový typ koronaviru. První lety by se měly v omezeném režimu uskutečnit koncem června. Alespoň tak se k tomu vyjádřila japonská vláda. Informoval o tom server english.kyodonews.net

Opatření v podobě karantény nebo prokázání se negativním testem na covid-19 však budou stále v platnosti a cestování by nemělo spočívat ani tak v turistice jako spíše v obchodních jednáních. Cestující tedy budou muset uvádět účel své cesty. Jinými slovy Japonci se zatím do zahraničí jen tak nepodívají, ale služební cesty se ve vybraných zemích budou moci uskutečnit. Důvody jsou čistě ekonomické.

Jednání o vytvoření bezpečného koridoru vede Japonsko nejen s Vietnamem a Thajskem, nýbrž i s protinožci, tedy Austrálií a Novým Zélandem. Všechny tyto státy si s nákazou dokázaly plus mínus dobře poradit, a tudíž by nemělo být vysoké riziko jejího opětovného importu do Japonska.

Vietnam v rámci opatření proti nekontrolovanému šíření nového koronaviru koncem března zcela uzavřel hranice a až na výjimky (diplomaté) neuděluje cizím státním příslušníkům vstupní víza. Podobně jako většina zemí světa se zcela zapouzdřil.

Japonsko počítá s uvolněním restrikcí v případě cestování v takzvaných třech etapách, kdy jako první budou moci do vybraných států vycestovat lidé za komerčním účelem. Posléze by měli mít možnost vycestovat také studenti a jako poslední turisté.

Tak jako tak se ale nebude jednat o nekontrolované cesty jako před koronavirem. Dotyčná osoba se bude muset prokázat celkem dvěma negativními testy, a to nejen při návratu do Japonska, nýbrž i před samotným odjezdem. Kromě toho bude muset pravidelně informovat o svém pohybu, včetně hotelu, kde je ubytovaná.

Seznam povolených zemí pro japonské občany by se navíc měl podobně jako je tomu v případě evropského semaforu aktualizovat. Nelze tedy vyloučit, že se Japonci kromě zmiňovaného Vietnamu, Austrálie a Nového Zélandu později dostanou i do Číny, Jižní Korei nebo dokonce i Spojených států. V úvahu bude ale třeba vzít také postoj daného státu, respektive jeho ochotu pustit na své území cizí státní příslušníky.