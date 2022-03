Šanghaj zpřísnila lockdown, za den 4477 přibylo případů koronaviru

Ve srovnání s mnoha regiony světa to sice není vysoké číslo, Čína ale nadále uplatňuje politiku nulové tolerance vůči koronaviru a snaží se zastavit jeho šíření hned v počátku, i za cenu velmi přísných opatření.

V Šanghaji se lockdown tento týden od pondělí do pátku vztahuje na čtvrti ležící východně od řeky Chuang-pchu, která městem protéká. Do této oblasti patří i moderní finanční čtvrť Pchu-tung. Druhá část Šanghaje, včetně centra města, bude uzavřena ve dnech 1. až 5. dubna.

V pondělí měli lidé ve východní části Šanghaje nařízeno neopouštět obytné komplexy, uvnitř těchto komplexů se ale většinou mohli volně procházet. Od dneška mají zcela zakázáno vycházet ze svých domovů, uvedla agentura Reuters s odvoláním na místní obyvatele a úřady.

Představitelka městské zdravotní komise Čchien-jü na tiskové konferenci řekla, že obyvatelé východní části města byli vyzváni, aby "během klíčové fáze plošného testování občanů na koronavirus" neopouštěli své domovy, a to ani kvůli venčení psa nebo vynášení odpadků. V pondělí bylo v Šanghaji provedeno 8,26 milionu testů, dodala Wu.

V uzavřené polovině města byla pozastavena práce ve firmách i továrnách s výjimkou těch, které zajišťují nezbytné služby a dodávají potraviny. Některé podniky přešly na práci z domova nebo požádaly zaměstnance, aby přespávali v prostorách továren a zajistili tak pokračování výroby.

Kvůli uzávěře ve východní části města nefunguje veřejná doprava a omezen je i automobilový provoz. Mosty a tunely vedoucí přes řeku jsou neprůjezdné.

V západní části města mezitím lidé nakupují potraviny ve velkém, aby se zásobili pro nadcházející lockdown. Někteří si stěžují, že v obchodech začíná docházet čerstvé maso a zelenina a část nákupních středisek i v této části Šanghaje již zavírá. Podle agentury Reuters roste nespokojenost Číňanů s uzávěrami, což je patrné i z příspěvků na sociální síti Weibo, která je čínskou obdobou twitteru.

Vedení města Čchang-čchun, které je metropolí severovýchodní provincie Ťi-lin, se dnes omluvilo svým 8,5 milionu obyvatel za nedostatek potravin související s opatřeními v boji proti koronaviru.

"Potraviny nejsou k sehnání, takže se musím živit instantními nudlemi," citovala agentura Reuters místního obyvatele s příjmením Mao, který již řadu dní neměl možnost opustit svůj obytný blok.

Provincie Ťi-lin je od 14. března v uzávěře a úřady provádějí rozsáhlé testování obyvatelstva. V samotném Čchang-čchunu se podle Reuters uskutečnilo již deset kol testů na covid-19.

Maersk: Uzávěra Šanghaje se projeví v nákladní dopravě a zvýší její náklady

Protipandemická uzávěra Šanghaje se negativně projeví na nákladní dopravě a zvýší její náklady, varoval dnes dánský námořní dopravce A.P. Moller-Maersk. Postup Číny proti pandemii covidu-19 dále otřásá globálními dodavatelskými řetězci, napsala agentura Reuters. Čínské pobřežní město je rušnou námořní a leteckou křižovatkou.

Letiště a přístav zůstávají sice v provozu, ale Šanghaj zavedla přísná omezení pohybu, bez povolení nemohou vozy do ulic a miliony lidí nesmějí vycházet z domova. "Doprava nákladními automobily do (Šanghaje) a z (ní) bude z 30 procent vážně ovlivněna úplným lockdownem šanghajských oblastí Pu-tchung a Pchu-si, a to postupně až do 5. dubna," uvedl druhý největší přepravce kontejnerů na světě.

Dodal, že sklady v Šanghaji budou uzavřeny až do pátku. "V důsledku toho se prodlouží dodací lhůty a patrně i zvýší náklady na dopravu," uvedla dánská společnost. Na nákladech se odrazí mimo jiné objížďky a dálniční poplatky.

Továrny v sousední provincii Če-ťiang nakládku přesunuly ze Šanghaje do přístavu Ning-po, uvedla americká společnost SEKO Logistics. "Ode dneška očekáváme prudké zvýšení sazeb za leteckou přepravu," uvedla logistická firma na svých internetových stránkách.