Saúdská Arábie kvůli koronaviru ruší letecké spojení se zahraničím

Saúdskoarabská agentura SPA oznámila, že všichni, kdo se nestihnou do Saúdské Arábie do neděle vrátit, budou mít nárok na mimořádnou dovolenou. Týkat se to bude i cizinců s právem pobytu, kteří v Saúdské Arábii pracují.

Rijád uzavřel také posvátnou Mekku a Medínu, což nejen znemožňuje věřícím provádět malou pouť do Mekky, ale vyvolává otázky i kolem letošní velké pouti. Začít by měla koncem července.

Ochranná opatření provádějí také jiné státy regionu. Ve Spojených arabských emirátech nařídili, aby staří lidé nevycházeli ven. Vládní zaměstnanci začnou od neděle pracovat z domova. V Íránu povolali v pátek armádu, aby zajistila, že budou vyklizeny obchody i ulice měst. Vojáci mají přimět občany, aby zůstali doma.