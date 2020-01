Saúdská Arábie loni popravila 184 lidí

Loni bylo v zemi popraveno 88 občanů Saúdské Arábie a 90 cizinců, v dalších šesti případech je občanství nejasné, upozornila Reprieve s tím, že jde o čísla oficiálně oznámená saúdskoarabskou tiskovou agenturou. Sedmatřicet odsouzených přitom bylo popraveno loni za jediný den, a to 23. dubna, přičemž tři z nich trestný čin spáchali jako děti, uvedla Reprieve.

"Toto je další chmurný milník Saúdské Arábie (korunního prince) Muhammada bin Salmána. Vládci království si evidentně myslí, že mohou zcela beztrestně bagatelizovat mezinárodní právo, když se jim to hodí," uvedla šéfka Reprieve Maya Foaová.

Reprieve zároveň citovala starší slova korunního prince Muhammada bin Salmána z rozhovoru z roku 2018, v němž řekl: "pokusili jsme se minimalizovat (trest smrti)... a domníváme se, že to potrvá rok, možná trochu déle, než to dokončíme. Neuděláme to na 100 procent, ale snížíme (počty poprav) ve velkém".

Navzdory tvrzení korunního prince, ale počet poprav v království vzrostl, uvedla Reprieve. Ačkoliv Saúdská Arábie započala cestu liberalizace, nadále čelí obviněním z porušování lidských práv, včetně věznění kritiků, omezování žen a zavraždění saúdskoarabkého novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu na podzim 2018.

"Země, která mučí a popravuje děti, by měla být státem odsunutým na okraj, nikoliv zemí, která se připravuje na pořádání příštího summitu G20," uvedla Foaová. Saúdská Arábie převzala rotující předsednictví skupiny největších ekonomik světa G20 loni od Japonska. Další summit G20 se tak má uskutečnit v Rijádu v listopadu.

Tento týden má Saúdská Arábie také pořádat schůzky představitelů organizací reprezentujících občanskou společnost z více než 20 států, C20. Tři prominentní organizace na ochranu lidských práv - Transparency International, Amnesty International a CIVICUS, ale ve společném prohlášení uvedly, že budou nadcházející jednání v Saúdské Arábii bojkotovat.