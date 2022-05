Schůzka ministrů APEC skončila. Kvůli rozdílnému názoru na válku prohlášení nevydá

Dvoudenní zasedání v thajském Bangkoku se zaměřilo na to, jak podpořit hospodářský růst ve světě po skončení pandemie nemoci covid-19. Thajský ministr obchodu Jurin Laksanawisit na tiskové konferenci uvedl, že zástupci jednotlivých zemí se shodli na potřebě snížit obchodní bariéry a potvrdili svůj závazek zrealizovat do roku 2040 dohodu o volném obchodu v rámci celé APEC. A to i navzdory tomu, že se nepodařilo najít společnou řeč ohledně války na Ukrajině.

Japonsko a Spojené státy se snažily do společného prohlášení zahrnout výrazy odsuzující ruskou invazi. Ostatní členové, včetně Ruska, se ale podle úředníků postavili proti.

"Při koordinaci formulací ohledně Ruska zde byly velké rozdíly mezi členskými ekonomikami," řekl japonský ministr obchodu Kóiči Hagiuda. Ten sám na zasedání invazi odsoudil jako porušení mezinárodního práva.

Na protest proti invazi také odešli představitelé pěti zemí - Japonska, Austrálie, kanady, Nového Zélandu a Spojených států - když na zasedání vystoupil ruský ministr pro hospodářský rozvoj Maxim Rešetnikov. Ruská delegace následně stejným způsobem zareagovala při vystoupení představitele Spojených států.

Ministři 21 zemí, včetně tří největších světových ekonomik - USA, Číny a Japonska - také jednali o potravinové bezpečnosti a způsobech posílení dodavatelských řetězců.

Na okraj zasedání jednal Hagiuda také s některými svými protějšky, včetně ministrů z Indonésie, Singapuru a Thajska, o otázkách jako je Indopacifický hospodářský rámec (IPEF), což je nový druh obchodní dohody, kterou se snaží USA prosadit mezi zeměmi regionu. Očekává se, že zahájení IPEF oficiálně oznámí americký prezident Joe Biden v pondělí v Tokiu. Hagiuda uvedl, že spuštění IPEF posílí angažovanost USA v regionu a dodal, že Japonsko stále doufá, že Spojené státy se vrátí k dohodě o Transpacifickém parnterství (TPP).

APEC byl založen v roce 1989, aby se na jeho setkáních diskutovalo o volném obchodu a ekonomické spolupráci mezi zeměmi Tichomoří. Je považován za jedno z největších společenství na podporu volného obchodu ve světě. Jeho součástí je 21 zemí, které obklopují Tichý oceán. Je to například Rusko, USA, Čína, Austrálie, Peru, Filipíny, Mexiko, Indonésie či Nový Zéland. V zúčastněných státech žije 37 procent světové populace. Vytvářejí 48 procent objemu světového obchodu a 60 procent globálního hrubého domácího produktu (HDP).