Semafory ve světové metropoli dostanou ženské figurky. Důvod je prostý

Úřady se k tomuto kroku, tedy výměnš mužských figurek na semaforu za ženské, uchýlily v rámci širšího plánu, který usiluje o to, aby se všichni chodci v silniční dopravě cítili, co nejvíc komfortně.

Podle Kirana Dighavkara z Mumbai's Municipal Corporation odráží nové dopravní značení duch města, které se hlásí k podpoře rovného postavení žen a mužů a podporuje ženská práva. "A to je teprve začátek," nechal se slyšet.

Aktivisté uvedli, že ačkoliv se to může jevit jako banální změna, není tomu úplně tak, jelikož se v indických městech vyskytují ženy na veřejnosti zpravidla zřídkavě.

"Nová generace malých holčiček si při spatření ženských figurek na semaforu uvědomí, že není ničím neobvyklým potkat venku na ulici ženu," řekla socioložka Shilpa Phadkeová a autorka publikace Why Loiter? Women and Risk on Mumbai Streets v rozhovoru pro britský deník Guardian.

"Přítomnost takových symbolů může v lidech vzbuzovat dlouhodobý pocit, že na veřejná prostranství patří spíše muži," dovysvětlila. Bombaj už například přistoupila k vlakům vyčleněným pouze pro ženské pohlaví a obecně ji lze označit z hlediska rizika možného znásilnění nebo přepadení, s čímž se Indie dlouhodobě potýká, za bezpečnou metropoli.

Nejedná se ale zdaleka o jediný problém, s nímž se indické ženy potýkají. Jde například také i o komplikace ve veřejné dopravě od slabě viditelných jízdních pruhů po přeplněné prostředky městské hromadné dopravy.

Indie byla v průzkumu Thomson Reuters Foundation z roku 2018 vyhodnocená jako jedna z nejméně bezpečných zemí na světě.

Dostat ženy do veřejného prostoru se kromě Bombaje snaží i Dillí, které jim nabízí například bezplatnou veřejnou dopravu. Jiné indické státy zase přistupují k tomu, že poskytují dívkám jízdní kola, aby se mohly bez problémů přepravovat do a ze školy.