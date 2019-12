Náčelník generálního štábu severokorejské armády Pak Čong-čon dodal, že ani vůdce KLDR Kim Čong-una "nepotěšily" poznámky Donalda Trumpa, které šéf Bílého domu pronesl na summitu NATO v Londýně.

Trump v úterý řekl, že v severokorejského vůdce stále chová důvěru, ale poznamenal, že Kim "rád posílá do vzduchu rakety, že?". "Pokud budeme muset použít sílu, uděláme to," dodal Trump.

zdroj: YouTube

Pak Čong-čon uvedl, že útok by pro Spojené státy byl "hrozná věc" a Severní Korea by přijala "okamžité odpovídající kroky na jakékoli úrovni", citovala šéfa severokorejské armády státní tisková agentura KCNA. "Rád bych vyjasnil jednu věc - použití ozbrojených sil není jen privilegiem Spojených států," dodal Pak.

KLDR během letošního roku provedla několik testů balistických raket krátkého doletu, a to navzdory rezolucím Rady bezpečnosti OSN, které jí zakazují vyvíjet balistické střely nebo jaderné zbraně.

KCNA na konci minulého týdne oznámila, že vůdce Kim Čong-un dohlížel na zkušební odpal "super velkého vícečetného odpalovacího raketového systému". To byl krok, který analytici vnímali jako provokaci namířenou vůči Spojeným státům.

Vedle USA vyslala KLDR varování také Radě bezpečnosti OSN, po které režim chce, aby nevedl žádnou debatu o stavu lidských práv v zemi. Severokorejský velvyslanec při OSN radě sdělil v dopise, ze kterého Reuters citoval, že případná diskuze by byla vážnou provokací, na kterou by Pchjongjang tvrdě odpověděl. Někteří zástupci RB OSN si chtějí podle diplomatů tento měsíc vyžádat zasedání o lidských právech v KLDR. Velvyslanec uvedl, že debata by nijak nepomohla uvolnit napětí na Korejském poloostrově a vyřešit otevřenou jadernou otázku.